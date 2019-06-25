Star Wars Jedi: Fallen Order'ın Kesilmemiş Oynanış Videosu Yayınlandı

EA ve Respawn Entertainment, Star Wars Jedi: Fallen Order için 30 dakikaya yakın bir oynanış videosu yayınladı. E3'teki kısa videonun kesilmemiş hali olan bu video ile oyunu en iyi şekilde değerlendirebiliyoruz. E3'teki Uncharted benzeri videonun aksine bu videoda açık dünyayı daha yakından gözlemleyebiliyorsunuz. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Bu video, E3'teki video ile aynı yerde biterken başlangıç bize daha çok şey anlatıyor. Normalde kapalı kapılar ardında basın mensuplarına gösterilen görüntüler ilk başta halka açılmamıştı. Ancak EA ve Respawn sonrasında videonun herkese gösterilmesinde karar kıldı.

Respawn'ın neden bu videoyu kamuoyuna sunduğuna gelecek olursak, bu konuya ilişkin şirketin açıklaması "Oyuncuların ilk videoda oyunumuzu tamamen anlayamadıklarını düşündük çünkü küçük bir kısmını göstermiştik. Şimdi ise oyuncular, oyun içi görüntülerle bu oyuna dair daha net bir fikre sahip olabilir" yönünde oldu.