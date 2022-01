Star Wars Jedi: Fallen Order 2 duyurusu E3'ten önce bekleniyor

Star Wars oyunlarının geleceği özellikle Knights of the Old Republic Remake ve açık dünya Ubisoft Star WArs oyunları gibi oyunlarla iyi görünüyor.

Geçen yıl EA, bu yıla kadar yeni Star Wars oyunlarını tartışmayacağını, ancak bu yılın ne zaman ve nerede olacağının büyük bir soru işareti olmaya devam ettiğini açıkladı. Ayrıca Star Wars Jedi Fallen Order'dan kendi franchise'ı olarak bahsetti ve tek bir franchise bir şey ifade etmese de, birçok kişi için yeni oyun umutlarını dile getirdi.

Jeff Grubb sayesinde hayranlar Jedi: Fallen Order 2'yi ne zaman beklemeleri gerektiğini biliyorlar. Planlar değişse de, hayranların bunun yine de bir doğrulanmamış bilgi olduğunu bilmesi gerekir. Ancak Grubb'a göre, Star Wars Jedi: Fallen Order 2'nin E3 2022'den bir süre önce duyurulması muhtemeldir.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet