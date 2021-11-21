Star Wars: Battlefront Sevenleri Üzecek İddia

DICE'ın geliştirip, Electronic Art'sın yayınladığı Star Wars: Battlefront serisin hakkında hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı. Başarılı lansmanlara imza atamayan, zamana zaman olumsuz eleştirileri beraberinde getiren seri için fazla umutlu olunmaması gerektiği belirtildi.

Ortaya atılan iddiaya göre EA, Star Wars: Battlefront 3 için pek uğraşmıyor. Hatta bazı bilgileri göz önünde bulunduracak olursak, seriyi rafa kaldırmış durumda.

Battlefront 3, yapılan açıklamalara göre şu an geliştirme aşamasında olması gerekiyordu, ancak son verilen karar ile iptal edildi. Görünüşe göre oyunun lisans maliyeti, geliştirici stüdyo DICE ve EA'ya fazla gelmiş durumda. Paylaşılan bilgilere göre son maliyetlerin oyunun tahmin edilenden yüzde 20 daha fazla satmasıyla ancak karşılanabilir. Bu sebeple geliştirici stüdyolar oyuna sıcak bakmayı bırakmış durumda.

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