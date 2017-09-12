Star Wars 9. Bölümünün Yönetmeni Belli Oldu

2015'te vizyona giren ve serinin 7. bölümü olan "Star Wars: Güç Uyanıyor" filminin yönetmeni J.J. Abrams 9. bölümü de yönetecek.

Star Wars 9. Bölümünün Yönetmeni Belli Oldu

2015'te vizyona giren ve serinin 7. bölümü olan "Star Wars: Güç Uyanıyor" filminin yönetmeni J.J. Abrams 9. bölümü de yönetecek.

Kaynak: Dunya.com