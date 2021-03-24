Star TV yayına akışı! 24 Mart Çarşamba Star TV yayın akışı!
24.03.2021 17:52 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:58
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 24 Mart kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 24 Mart Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
24 MART STAR TV YAYIN AKIŞI
05:10Benim Tatlı Yalanım/ TkrRomantik
07:00Mesut Yar İle Bugün
09:45Demet Ve Alişan'la Sabah Sabah
13:15Gerçeğin Peşinde18:30
Star Haber
20:00Berlin Kaplanı
22:15Gökdelen