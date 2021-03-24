Star TV yayına akışı! 24 Mart Çarşamba Star TV yayın akışı!
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Star TV yayına akışı! 24 Mart Çarşamba Star TV yayın akışı!

24.03.2021 17:52 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:58
Star TV yayına akışı! 24 Mart Çarşamba Star TV yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 24 Mart kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 24 Mart Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

24 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

05:10Benim Tatlı Yalanım/ TkrRomantik

07:00Mesut Yar İle Bugün

09:45Demet Ve Alişan'la Sabah Sabah

13:15Gerçeğin Peşinde18:30

Star Haber

20:00Berlin Kaplanı

22:15Gökdelen

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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