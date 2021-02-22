Star TV Sefirin Kızı yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı 41. yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Son bölüm izle!

STAR TV ekranlarında Sefirin Kızı dizisi her hafta izleyicilerin beğenisini topluyor! Konusu ile dikkat çeken dizi, başarılı kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül Doğulu'nun ayrılmasının ardından diziye katılan Tube Büyüküstün ve Ferit Aktuğ da oyunculuğu ve karakteri ile dikkat çekiyor! İşte, Star Tv Sefirin Kızı yeni bölüm canlı izleme linki! Peki, Sefirin Kızı 41. yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

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Birbirlerinin yaralarını gören Sancar ve Mavi arasında artık çok başka bir bağ vardır. Mavi'nin başı polisle belaya girdiğinde de Sancar onu bir an olsun yalnız bırakmaz.

Kahraman'la yaptığı planı boşa çıkan Halise farklı bir oyun kurmaya karar verir. Mavi'yi dışarıda değil kendini en güçlü hissettiği yer olan konakta yenecektir. Ancak Mavi'nin daha önce Sancar'ın hayatına giren hiçbir kadına benzemediğini anlaması çok da uzun sürmez.

Melek'in babasıyla ilgili kaygıları artarken Mavi ile beklenmedik tanışmaları ikisinin kalbinde de başka yerlere dokunur. Melek'in küçücük bir bakışı bile Mavi'nin içinde depremler yaratmaya yeter.

Elvan'ın yeni dükkan telaşı devam ederken komşusu Bora ile Mavi'nin yolları da tekrar kesişir. Mavi sürpriz bir karar alırken Bora da Mavi'nin yüreğini acıtan derdini Elvan'dan öğrenir. Elvan ise kendini, Bora'yı merak etmekten alamaz.

Evladını kaybetse de hala bir anne olan Mavi, aslında Melek'in acısını da ilk gören olur. Kendi acısına rağmen Sancar'a Melek konusunda destek olmaya çalışır. Ne var ki babasını asla paylaşmak istemeyen Melek, çocuk kalbinin çektiği acıyla kendisini tehlikeli bir yola sürükleyecektir.