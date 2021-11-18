Star TV Haluk Levent'le Yeniden canlı izle! 18 Kasım Haluk Levent'le Yeniden yeni bölüm izle! Haluk Levent'le Yeniden hangi gün, hangi kanalda?

Star TV Haluk Levent'le Yeniden canlı izleme linki araştırılıyor. Haluk Levent'le Yeniden yeni bölüm izle! Haluk Levent'le Yeniden hangi gün, hangi kanalda? Haluk Levent'in sunumuyla ekranlara gelmeye başlayan Haluk Levent'le Yeniden programında, yardıma ihtiyacı olanlara yardım eli uzatılıyor. Levent ise yıllar sonra ilk kez bir TV kanalında izleyicileri ile buluşuyor.

HALUK LEVENT'LE YENİDEN KONUSU

Haluk Levent'le "Yeniden", milyonların sesi olacak. 7'den 70'e herkesin katılabileceği, interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyircisiyle buluşacak olan Haluk Levent, sürprizleriyle de çok konuşulacak. Milyonların 'Haluk Abi''si Haluk Levent, sesini duyuramayanların sesi, çaresizlerin çaresi olacak!

Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler bu programda bir araya gelecek. Sesini duyuracak olan ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunulacak. Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geleceği program izleyenleri derinden etkileyecek. Haluk Levent'in sanatçı dostları da projeye dahil olarak çok özel paylaşımlarda bulunacak.

HALUK LEVENT'LE YENİDEN NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Star TV ekranlarında her perşembe saat 20:00'da ekrana gelen Haluk Levent'le yeniden 18 Kasım'da yine izleyicileriyle buluşacak. İlk bölümü 4 Kasım Perşembe günü yayınlanan program tüm hızıyla devam ediyor.

HALUK LEVENT'LE YENİDEN CANLI İZLE

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