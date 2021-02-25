STAR TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah canlı izle! Demet ve Alişan ile Sabah konukları kimler? 25 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!
25.02.2021 09:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:20
STAR TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! STAR TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah canlı izle! Demet ve Alişan ile Sabah konukları kimler? 25 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!
Hafta içi her gün yayınlanan sabah programı
DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH SON BÖLÜM
Adil Karaca ve Fevzi Özgönül'ün konuk olduğu programda müzik ve eğlence eksik olmadı. Fevzi Özgönül'ün eğitici bilgileri ile izleyiciler hem eğlendi hem de öğrendi.
DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI KİMLER?
Hasan Yılmaz ,
Leyla Bilginel
Çılgın Sedat
Kadir Demir