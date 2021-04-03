STAR TV canlı yayın! STAR TV canlı yayın kesintisiz izle!
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Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 3 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 3 Nisan kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
STAR YAYIN AKIŞI
08:00Yakışıklı
10:00Burcu İle Hafta Sonu
Life Style12:00Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00Menajerimi Ara
16:30En Güzel Bölüm -
16:45Akrep
18:45Star Haber
20:00 İbo Show