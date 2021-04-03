STAR TV canlı yayın! STAR TV canlı yayın kesintisiz izle!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 3 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!