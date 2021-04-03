STAR TV canlı yayın! STAR TV canlı yayın kesintisiz izle!
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STAR TV canlı yayın! STAR TV canlı yayın kesintisiz izle!

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STAR TV canlı yayın! STAR TV canlı yayın kesintisiz izle!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 3 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 3 Nisan kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

STAR YAYIN AKIŞI

08:00Yakışıklı

10:00Burcu İle Hafta Sonu

Life Style12:00Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00Menajerimi Ara

16:30En Güzel Bölüm -

16:45Akrep

18:45Star Haber

20:00 İbo Show

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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