STAR TV canlı izle! Sefirin Kızı canlı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı oyuncuları!

Sefirin Kızı 45. bölüm full izle! Sefirin Kızı 45. bölüm tamamı izle! STAR TV ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı 45. bölüm seyret! Sefirin Kızı 45. bölüm tek parça izle! Sefirin Kızı 45. bölüm tamamı izle! Sefirin Kızı 45 son bölüm fragmanı izle.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Mavi, Sancar'la olan evliliğinin keyfini süremeden eski eşi Sedat üzerine kabus gibi çöker. Geçmişin yaralarından kurtulmaya çalıştıkça daha beter içine çekilen Mavi, bir yandan Sancar'a duyduğu güveni de sorgulamaya başlar.

Sancar kendini dönüp dönüp aynı soruların ve şüphelerin içinde çırpınırken bulur. Bir yandan Mavi'yi korumaya çalışan yüreği bu yangından sağ kurtulabilecek kadar güçlü olsa da aklıyla mücadelesi devam eder.

Yahya ve Dudu'nun düğün hazırlıkları son sürat devam ederken Yahya kafasındaki soru işaretlerinin peşine düşer. Diğer tarafta Elvan, anası bildiği Halise ile hiç beklemediği bir konuşma yapar. Yapayalnız olduğunu hissettiği anda ona elini uzatan Bora'nın elini tutma konusunda ise kararsızdır.

Güven, Melek'i almak için Sancar'dan yediği son golün üzerine kendine yeni oyun arkadaşları bulur. Bu kez çok daha tehlikeli ve kontrol edilmesi imkansız bir oyunun içine girmektedir.

Yahya ve Dudu için büyük gün gelip çattığında herkesi birbirinden ilginç sürprizler beklemektedir. Efeoğlu ailesi için unutulmaz bir düğün günü olacaktır.

SEFİRİN KIZI 45. BÖLÜM FRAGMANI İZLE