Star TV CANLI İbo Show izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler?

Star TV CANLI İbo Show izle! Cumartesi günlerinin sevilen programı İbo Show, bugün de izleyenlere keyifli bir müzik şenliği sunacak. İbrahim Tatlıses yeni haliyle dikkat çekerken, birbirinden güzel konuklar da merak edildi. İbo Show Star TV canlı izleme linkini yazımızdan bulabilirsiniz! İbo Show bu haftaki konukları kimler?

Verdiği 9 yıllık aradan sonra ekranlara dönen İmparator İbrahim Tatlıses Star TV ekranlarında İbo Show ile geri döndü! İbo Show 27 Mart konuklarının ardından bu haftanın konukları da sevenler tarafından merak edildi! Ayrıca İbrahim Tatlıses'in yeni tarzı da dikkat çekerken, izleyiciler İbo Şov bu hafta konuklarını araştırmaya başladı! İbo Show Star TV canlı izleme linkini yazımızdan bulabilirsiniz! İbo Show bu haftaki konukları kimler?İşte detaylar...

27 MART İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLERDİR?

İbo Show konukları yayınlanan tanıtım ile açıklandı. Star TV yayın akışına göre bugün yani Cumartesi günü 20:00'de başlayacak olan İbo Show konukları:

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü yer alıyor.