STAR TV Akrep canlı izle! Akrep yeni bölüm full kesintisiz izle!
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STAR TV Akrep canlı izle! Akrep yeni bölüm full kesintisiz izle!

11.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:18
STAR TV Akrep canlı izle! Akrep yeni bölüm full kesintisiz izle!

Star TV ekranlarında başlayan Akrep dizisi izleyicilerin beğenisini topluyor. Konusu ile dikkat çeken dizi, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Akrep dizisi oyuncuları kimler? STAR TV Akrep canlı izle! Akrep yeni bölüm full kesintisiz izle!

İlk bölümünden itibaren dikkat çekmeyi başaran yapım Perşembe günleri ekranlarda izleyicisi ile buluşuyor. STAR TV Akrep canlı izle! Akrep yeni bölüm full kesintisiz izle!

AKREP SON BÖLÜM ÖZETİ

Perihan'ın Merve'yi eve getirmesi herkesin tepkisini alır. Özellikle Duru, annesini katilinin kızı ile aynı evde yaşamak istemediğini söyleyerek Perihan'la kavga eder ve bir seçim yapmasını ister. Perihan'dan istediği yanıtı alamayan Duru, hamile olduğunu ve Hakan'la evleneceklerini açıklayarak herkesi şoke eder.

Ferda hapishanede saldırıya uğrayınca azmettiricinin Perihan olduğunu düşünen Ayşem suç duyurusunda bulunur. Ailesini bir arada tutmaya çalışan Perihan, bu haberle şok olur ve Ferda'nın durumuna üzülür. Merve, haberi alınca hastaneye koşar ancak Ferda'nın tüm çabasına rağmen annesini affetmez. İyileştikten sonra hapishaneye dönen Ferda kendisine saldıran mahkumdan saldırının arkasında kimin olduğunu öğrendiğinde şok olur.

Ferda nihayet hapisten çıktığında yıllardır görmediği ve unutmak istediği, geçmişin hesabını sormaya kararlı Ahmet'le karşı karşıya kalır.

AKREP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

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