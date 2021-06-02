STAR Rafineri, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

STAR Rafineri, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi aldı

STAR Rafineri, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi aldı
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

SOCAR Türkiye iştiraki STAR Rafineri, küresel ölçekte enerji mevzuatına uyumun sistematikleştirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına katkı sağlanması hedefleriyle uluslararası standardizasyonu öngören ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı.

SOCAR Türkiye iştiraki STAR Rafineri, küresel ölçekte enerji mevzuatına uyumun sistematikleştirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına katkı sağlanması hedefleriyle uluslararası standardizasyonu öngören ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası sertifikasyon kuruluşu Bureau Veritas tarafından 21-25 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen tetkikler sonucunda STAR Rafineri ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alırken, SOCAR Türkiye'nin diğer iştiraki Petkim'in de söz konusu sertifikasyon kapsamında 2018'de aldığı belge yenilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu sürecinde yaptıkları çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"SOCAR Türkiye olarak tedarikten ürün satışına faaliyet zincirimizin her aşamasında verimli ve sürdürülebilir bir üretime odaklanıyor, bu kapsamdaki çalışmalarımızı her geçen gün geliştirerek daha yenilikçi çözümler için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz birikim, tecrübe ve iç kaynaklarımızla birlikte yeni yatırımlarımızdan doğan sinerjiyi, sürdürülebilir ve verimli bir enerji arzı için kullanıyoruz. Petkim'de yenilenen ve STAR Rafineri ile ilk kez aldığımız ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerimizle sürdürülebilir üretim için yeni kaynaklar yaratarak verimli ve güvenli enerji arzında hem şirketlerimiz hem ülkemiz adına fark yaratmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
'Made in Türkiye' etiketli 140 bin TL'lik ayakkabı görücüye çıktı
"Made in Türkiye" etiketli 140 bin TL'lik ayakkabı görücüye çıktı
Otomobil alacaklar dikkat! İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan markalar
Otomobil alacaklar dikkat! İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan markalar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Antony Blinken Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Demet Akalın Burak Sergen
Spor Arda Turan Ergin Ataman Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
STAR Rafineri, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi aldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 17:32:42. #1.16#

title