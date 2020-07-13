STAR Rafineri, İSO 500 listesinde beşinci sırada yer aldı SOCAR Türkiye iştiraki STAR Rafineri, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine beşinci sıradan giriş yaptı.

SOCAR Türkiye iştiraki STAR Rafineri, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine beşinci sıradan giriş yaptı.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye'nin İzmir Aliağa'da inşa ettiği STAR Rafineri'nin yatırım değerinin 6,3 milyar dolar olduğu anımsatıldı.

Tesisin tam kapasite üretime geçtiği ilk yılda "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine 5'inci sıradan girdiği aktarılan açıklamada, "Resmi açılışı Ekim 2018'de yapılan STAR Rafineri'nin 2019'da üretimden satışları 20 milyar 831 milyon lirayı bulurken, yıllardır İSO 500'de üst sıralarda yer alan SOCAR Türkiye'nin bir diğer iştiraki Petkim de 9 milyar 233 milyon liralık satış ile 17'nci oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, Türkiye'de tek noktaya yapılan en büyük reel sektör yatırımı unvanına sahip STAR Rafineri ile İSO 500'de ilk beşte yer almaktan büyük gurur duyduklarını belirtti.

Rafinerinin yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olduğuna işaret eden Mammadov, şunları kaydetti:

"Rafinerimiz, yılda 4,8 milyon ton dizel ve 1,6 milyon ton naftanın yanı sıra ülkemizdeki cari açığın önemli bileşenlerinden oluşan jet yakıtı ve LPG gibi ürünlerin de üretimini gerçekleştiriyor. Ekim 2018'de resmi açılışını yaptığımız tesisimiz 2019 yılında tam kapasite üretime geçerken, 2019 yılı sonu itibarıyla rafinerimizde işlediğimiz ham petrol miktarı 7,1 milyon tonu buldu. İç piyasaya sunduğu stratejik ürünler sayesinde Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına önemli bir katkı sağlayan rafinerimizin önümüzdeki yıllarda listede daha üst sıralarda yer alacağına inanıyoruz. Yıllardır Petkim ile yer aldığımız Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde artık STAR Rafineri ile de varız. Türkiye'de stratejik alanlarda faaliyet gösteren iki dev tesisimiz ile üretimdeki gücümüzü ortaya koyduğumuz için mutluyuz."

Kaynak: AA