Star Rafineri içerisindeki yangında soruşturma devam ediyor
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Star Rafineri içerisindeki yangında soruşturma devam ediyor

Star Rafineri içerisindeki yangında soruşturma devam ediyor Yaklaşık 5 saat süren yangın ilçe halkını paniğe sevk etti İzmir'in Aliağa ilçesinde, Star Rafineri içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

31.07.2020 20:38 | Son Güncelleme: 31.07.2020 23:06

Star Rafineri içerisindeki yangında soruşturma devam ediyor

Yaklaşık 5 saat süren yangın ilçe halkını paniğe sevk etti

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, Star Rafineri içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İlçe haklını paniğe sevk eden yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü bilgisi edinildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün saat 16.45 sıralarında Star Rafineri içerisindeki ormanlık alanda çıktı. Yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahalesinin yanı sıra havadan da helikopter desteği sağlandı. İlçe halkını paniğe sevk eden yangın ekiplerin yoğun uğraşı neticesinde yaklaşık 5 saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Star Rafineri içerisindeki yangında soruşturma devam ediyor

Kaynak: İHA

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