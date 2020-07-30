Star Rafineri içerisindeki yangın kontrol altına alındı
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Star Rafineri içerisindeki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Star Rafineri içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Star Rafineri içerisindeki yangın kontrol altına alındı
30.07.2020 21:36 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:43

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Star Rafineri içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Star Rafineri içerisindeki ormanlık alanda çıktı. Ekipler yangına çok sayıda arazözle müdahale etti. Korkutan yangın, takviye ekiplerinin de gelmesi ile birlikte uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmalarına geçildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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