Star Rafineri'deki yangınla ilgili soruşturma sürüyor
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Star Rafineri'deki yangınla ilgili soruşturma sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde Star Rafineri içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Star Rafineri'deki yangınla ilgili soruşturma sürüyor
31.07.2020 21:57 | Son Güncelleme: 31.07.2020 22:06

İzmir'in Aliağa ilçesinde Star Rafineri içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar görmüştü.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün saat 16.45 sıralarında Star Rafineri içerisindeki ormanlık alanda çıktı. Yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahalesinin yanı sıra havadan da helikopter desteği sağlandı. İlçe halkını paniğe sevk eden yangın, ekiplerin yoğun uğraşı neticesinde yaklaşık 5 saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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