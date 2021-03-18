Star Citizen'in topladığı fon miktarı dudak uçuklattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Star Citizen'in topladığı fon miktarı dudak uçuklattı

18.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:11
Star Citizen'in topladığı fon miktarı dudak uçuklattı

Uzay simülasyonu Star Citizen'ın topladığı fon miktarı 350 milyon doları geçti. Aralık ayında 6 milyon dolar, Ocak ayında 3 milyon dolar ve Şubat ayında 5 milyon dolar elde eden şirket ettği oranlar ile dudak uçuklatmayı başardı. 12 Mart'ta Aziz Patrik Günü'nün kutlandığı organizasyonda yine büyük paraları bulan ekip tek başına yarım milyon doları bulmuş vaziyette.

Oyun 45 doları başlangıç paketlerinden, aboneliklerinden ve oyun içi sanal uzay gemilerinden ücret kazanıyor ve tasarlayıcı Cloud Imperium Games'in belirttiğine göre para direkt olarak oyunun geliştirme sürecine aktarılıyor.

Oyunu şimdiye kadar toplamda üç milyondan fazla kişi denedi ve ücretsiz etkinlikler dahil olan oyuncularda bu sayıya dahil olarak sunuldu.

Star Ciziten'in bağımsız tek oyunculu modu Squadron 42'nin oyunculara sunulma tarihi ile ilgili olarak henüz kesin bir tarih yok ve yakın zamanda da çıkacakmış gibi durmuyor. Star Ciziten şu anda 3.12 alfa sürümünde oyuncuların kullanımına hazır. 2021'in sonuna kadar alfa 3.16 sürümüne geçmesi bekleniliyor.

STAR CITIZEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM

  • İşlemci: Core i5-2500K 3.3GHz ya da AMD Phenom II X4 940
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 680 ya da Radeon HD 7970
  • Ram: 8 GB
  • İşletim sistemi: Win 7 64 bit
  • Direct X: DX 11
  • Boş Disk Alanı: 100 GB

ÖNERİLEN

  • İşlemci: Core i7-5960X 8-Core 3.0GHz ya da AMD FX-9590
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 980 4GB ya da Radeon R9 390
  • Ram: 16 GB
  • İşletim sistemi: Win 10 64 bit
  • Direct X: DX 12
  • Boş Disk Alanı: 100 GB
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Star Citizen'in topladığı fon miktarı dudak uçuklattı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:15:11. #1.14#
title