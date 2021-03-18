Star Citizen'in topladığı fon miktarı dudak uçuklattı

Uzay simülasyonu Star Citizen'ın topladığı fon miktarı 350 milyon doları geçti. Aralık ayında 6 milyon dolar, Ocak ayında 3 milyon dolar ve Şubat ayında 5 milyon dolar elde eden şirket ettği oranlar ile dudak uçuklatmayı başardı. 12 Mart'ta Aziz Patrik Günü'nün kutlandığı organizasyonda yine büyük paraları bulan ekip tek başına yarım milyon doları bulmuş vaziyette.

Oyun 45 doları başlangıç paketlerinden, aboneliklerinden ve oyun içi sanal uzay gemilerinden ücret kazanıyor ve tasarlayıcı Cloud Imperium Games'in belirttiğine göre para direkt olarak oyunun geliştirme sürecine aktarılıyor.

Oyunu şimdiye kadar toplamda üç milyondan fazla kişi denedi ve ücretsiz etkinlikler dahil olan oyuncularda bu sayıya dahil olarak sunuldu.

Star Ciziten'in bağımsız tek oyunculu modu Squadron 42'nin oyunculara sunulma tarihi ile ilgili olarak henüz kesin bir tarih yok ve yakın zamanda da çıkacakmış gibi durmuyor. Star Ciziten şu anda 3.12 alfa sürümünde oyuncuların kullanımına hazır. 2021'in sonuna kadar alfa 3.16 sürümüne geçmesi bekleniliyor.

STAR CITIZEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM

İşlemci: Core i5-2500K 3.3GHz ya da AMD Phenom II X4 940

Ekran Kartı: GeForce GTX 680 ya da Radeon HD 7970

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Win 7 64 bit

Direct X: DX 11

Boş Disk Alanı: 100 GB

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