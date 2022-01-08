Stanttaki telefonu cebine atıp kayıplara karıştı... Hırsızlık anı kameraya yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Stanttaki telefonu cebine atıp kayıplara karıştı... Hırsızlık anı kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Stanttaki telefonu cebine atıp kayıplara karıştı.

Stanttaki telefonu cebine atıp kayıplara karıştı... Hırsızlık anı kameraya yansıdı

İSTANBUL Arnavutköy'deki telefoncuya gelen bir kişi, etrafta kimsenin olmadığı sırada stantta bulunan cep telefonunu cebine atıp dükkandan çıktı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'ndaki telefon satan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefoncuya gelerek ürünleri inceleyen bir kişi, içeride bir süre dolaştı. Etrafta kimsenin olmadığı bir anda teşhir ürünü olarak koyulmuş olan telefonu cebine atan hırsız, dükkandan çıkarak uzaklaştı. Hırsızlık anı ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Stanttaki telefonu cebine atıp kayıplara karıştı... Hırsızlık anı kameraya yansıdı

Stanttaki telefonu cebine atıp kayıplara karıştı... Hırsızlık anı kameraya yansıdı

Stanttaki telefonu cebine atıp kayıplara karıştı... Hırsızlık anı kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title