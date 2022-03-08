Stant açarak Yeşilay ve YEDAM'ı tanıttılar

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Yeşilay Kadın Komisyonu, Kadınlar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde stant açarak, Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) ve Yeşilay'ın hizmetlerini tanıttı.

Yeşilay Kadın Komisyon üyeleri Nuray Doğan, Emel Demir, Seçil Kantar ve Ceyda Gökdemir, gün sebebiyle etkinliğe katılanları bilgilendirdi.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, insanların kendisi için atabileceği en güzel adımın sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak olduğunu ifade etti.

Zararlı alışkanlıklardan kurtulmak isteyen vatandaşlara ve yakınlarına Kütahya YEDAM'da ücretsiz psikososyal danışmanlık hizmeti verdiklerini kaydeden Fulya Topçuoğlu Ünal, "Bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlerin her zaman yanında yer almaya devam edeceğiz. 2022'nin bağımlılıklardan uzak yeni bir başlangıca vesile olmasını, hepimize sağlıklı ve güzel günlere ulaştırmasını diliyorum" diye konuştu.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel