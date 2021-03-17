Stant açarak Çanakkale ruhunu yaşatıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Stant açarak Çanakkale ruhunu yaşatıyorlar

17.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:37
Stant açarak Çanakkale ruhunu yaşatıyorlar

Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle stant açıldı.

Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle stant açıldı.

Kütüphane içine açılan stantta, Çanakkale Zaferiyle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen okurlara geniş kitap ağıyla bilgiler sunuluyor. Bu önemli zaferin anısına bir hafta süreyle açık kalacak olan standı dileyen okurların ziyaret edebilecekleri kaydedildi. Yapılan açıklamada Çanakkale Zaferi'nin zorluklar içinde kazanıldığına dikkat çekilerek, "Kütüphanemizde bu önemli zaferin anısına stant açtık, Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen tüm okurlarımız bu stanttan istifade edebilirler. Zaferin maneviyatının ve nasıl zorluklar içinde bir mücadeleyle kazanıldığını okurlarımız okuyup incelesinler istedik. Salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz bugünlerde tedbirler kapsamında farklı etkinlikler yapamasak da en azından küçük de olsa bir stant açarak Çanakkale ruhunu yaşatalım istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz" denildi. - BİLECİK

Stant açarak Çanakkale ruhunu yaşatıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Hande Erçel Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Stant açarak Çanakkale ruhunu yaşatıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 16:41:05. #1.14#
title