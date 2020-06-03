Stanislav Iljutcenko K League 4. Hafta'nın En Değerli Oyuncusu Seçildi Pohang Steelers forması giyen Stanislav Iljutcenko, K League'de 4. haftanın en değerli oyuncusu oldu. Stelers'in Incheon United'ı 4-1 yendiği maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Stanislav Iljutcenko, bu haftanın en değerli oyuncusu almaya hak kazandı.

Pohang Steelers forması giyen Stanislav Iljutcenko, K League'de 4. haftanın en değerli oyuncusu oldu. Stelers'in Incheon United'ı 4-1 yendiği maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Stanislav Iljutcenko, bu haftanın en değerli oyuncusu almaya hak kazandı. Kaynak: Dugout