Stanislav Iljutcenko K League 4. Hafta'nın En Değerli Oyuncusu Seçildi
Pohang Steelers forması giyen Stanislav Iljutcenko, K League'de 4. haftanın en değerli oyuncusu oldu. Stelers'in Incheon United'ı 4-1 yendiği maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Stanislav Iljutcenko, bu haftanın en değerli oyuncusu almaya hak kazandı.
03.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:10
Pohang Steelers forması giyen Stanislav Iljutcenko, K League'de 4. haftanın en değerli oyuncusu oldu. Stelers'in Incheon United'ı 4-1 yendiği maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Stanislav Iljutcenko, bu haftanın en değerli oyuncusu almaya hak kazandı.
Kaynak: Dugout