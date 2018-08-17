Standard & Poor's, Türkiye'nin Kredi Notunu Düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu BB-'den B+'ya düşürdü. Görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

S&P, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB-'den B+'ya düşürdü. Görünümü "durağan" olarak teyit etti.

TÜRKİYE, MAYIS AYINDAKİ KREDİ NOTUNDA DA DÜŞÜŞ YAŞADI

Kuruluş mayıs ayında Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye çekmiş, yerli para cinsinden notunu ise "BB+"dan "BB"ye düşürmüştü.