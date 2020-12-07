Standard Chartered CEO: Dijital para birimleri kaçınılmaz

Birleşik Krallık merkezli çokuluslu bankacılık ve finansal hizmetler grubu Standart Chartered CEO'su Bill Winters, Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada, uluslararası ödeme sistemlerinin büyük bir hızla geliştiğine dikkat çekerek, bu koşullarda dijital para birimlerinin yaygın şekilde...

Birleşik Krallık merkezli çokuluslu bankacılık ve finansal hizmetler grubu Standart Chartered CEO'su Bill Winters, Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada, uluslararası ödeme sistemlerinin büyük bir hızla geliştiğine dikkat çekerek, bu koşullarda dijital para birimlerinin yaygın şekilde oluşturulması ve kullanıma sunulmasının "kesinlikle kaçınılmaz" olduğunu vurguladı.

Singapur Fintech (finans teknolojisi) Festivali'nde konuşan Winters, bu sistemde, "merkez bankası dijital parası"nın olduğu kadar, merkez bankaları dışı desteklenen dijital para birimlerinin de rolü olduğuna inandığını söyledi.

Winters, dijital para birimi için bu tür uygulamaların ve bir dijital para ekosistemi oluşturmanın, bir itibari para birimi, hatta büyük olasılıkla yakın zamanda bir merkez bankası dijital para birimi tarafından da türetilemeyeceğinin altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı