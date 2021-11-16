Stand-up gibi sahne

Grup, Türkçe ve İngilizce şarkıları söyleyerek, gelen hayranlarını coşturdu. Yol Project, izleyenlerin yoğun alkışları ve istek eserleri üzerine sahne süresini uzattı. Grubunun üyelerinden Zeki ve Orçun Açabey Kardeşler'in, şarkı aralarındaki birbiriyle olan diyalogları stand-up gösterisini aratmadı.