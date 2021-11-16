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Stand-up gibi sahne

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Stand-up gibi sahne

Son dönemin efsane gruplarından Yol Project, önceki akşam Fine Bomonti'de sahne aldı. Zeki ve Orçun Açabey Kardeşler'in, şarkı aralarındaki birbiriyle olan diyalogları stand-up gösterisini aratmadı.

Grup, Türkçe ve İngilizce şarkıları söyleyerek, gelen hayranlarını coşturdu. Yol Project, izleyenlerin yoğun alkışları ve istek eserleri üzerine sahne süresini uzattı. Grubunun üyelerinden Zeki ve Orçun Açabey Kardeşler'in, şarkı aralarındaki birbiriyle olan diyalogları stand-up gösterisini aratmadı.

İki kardeşin esprileri, izleyenleri kahkahaya boğdu. Yol Project, her pazar Fine Bomonti'de konser verecek.

Stand-up gibi sahne

Stand-up gibi sahne

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