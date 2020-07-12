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Stancu'dan kariyer rekoru

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 33 yaşındaki Rumen golcüsü Bogdan Stancu, kariyer rekorunu kırdı.

Stancu'dan kariyer rekoru
12.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:04

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 33 yaşındaki Rumen golcüsü Bogdan Stancu, kariyer rekorunu kırdı.

Gençlerbirliği'nin dün Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Stancu, bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti.

Rumen futbolcu, böylece bir sezonda aynı ligde ilk kez 14 gol atma başarısı gösterdi.

Ülkesi dışında sadece Türkiye'de forma giyen Stancu, Süper Lig kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.

Tecrübeli golcü, Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla 13 kez fileleri havalandırmıştı.

Stancu, 2010-2011 sezonunda ülkesinin Steaua Bükreş takımıyla 18 lig maçında 13 gol atarak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza atmıştı.

Bu çıkışıyla ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Rumen golcü, sarı-kırmızılı takımda beklenilen performansı sergileyemedi.

Stancu, söz konusu sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 2 golde kaldı.

Stancu'nun Türkiye macerası

Kariyerinin önemli bir bölümünü Türkiye'de geçiren Stancu, yarım sezon süren Galatasaray macerasının ardından Orduspor'un yolunu tuttu.

Süper Lig'de Orduspor formasıyla ağları 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında 10'ar kez havalandıran Stancu, daha sonra Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

Başkent ekibinde ligde 2013-2014 sezonunda 13, 2014-2015 sezonunda 9, 2015-2016 sezonunda 10 gol kaydeden Rumen oyuncu, 2016-2017 sezonunun ilk 2 haftasında birer gol atsa da yaşadığı sakatlık sonrası sıkıntılı bir süreç geçirdi.

Ara transfer döneminde Bursaspor'a giden Stancu, sezonu 2 golle tamamladı. Bursaspor ile 2017-2018 sezonunda 31 lig maçında ağları 8 kez sarsan Stancu, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında gol sevinci yaşamadı.

Söz konusu sezonun devre arasında eski takımı Gençlerbirliği'ne dönen Stancu, TFF 1. Lig'de çıktığı 14 maçta 5 gol attı.

Takımının en skorer ismi

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda 23 maçta 14 kez gol sevinci yaşayan Rumen futbolcu, takımının bu sezonki en skorer futbolcusu konumunda bulunuyor.

Sakatlığı nedeniyle 7 maç kaçırmasına rağmen 14 gole ulaşan Stancu; Trabzonspor, Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'a birer, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe'ye ikişer gol attı, Göztepe ağlarını ise üç kez sarstı.

Stancu, sezon içinde görev yaptığı üst üste 7 maçta fileleri havalandırarak önemli bir seriye imza atmıştı.

Gençlerbirliği formasıyla 54 gol attı

Tecrübeli futbolcu, Gençlerbirliği ile lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 132 maçta 54 gol kaydetti.

Stancu, Süper Lig kariyerinde 4 farklı takımla 239 maçta sahada yer alırken, 78 kez ağları havalandırdı.

Gençlerbirliği formasını gelecek sezon da giyecek

Başkent ekibi, Rumen golcü Bogdan Stancu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

Gençlerbirliği, başarılı futbolcunun sezon sonu bitecek sözleşmesini 31 Mayıs 2021'e kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA

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