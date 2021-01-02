STANBUL-ESENLER'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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STANBUL-ESENLER'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

02.01.2021 15:42 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:47
STANBUL-ESENLER'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İİSTANBUL DHA Esenler'de evden bilgisayar ve ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı.

İİSTANBUL DHA Esenler'de evden bilgisayar ve ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin markette alışveriş yaptığı anlar kamaralara yansıdı.

Esenler Tuna Mahallesi'nde 30 Aralık 2020 tarihinde bir eve giren Onur Ö. isimli şüpheli bir dizüstü bilgisayar ve 2 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini, tespit etti.  Onur Ö. ve C.M isimli şüpheli Esenler Fatih Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Şüpheli Onur Ö.'nün bir marketten alışveriş yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü:

------------------------------Zanlıların marketten makas ve gazoz alma görüntüleri

-Hırsızlardan birinin sırta çantasıyla olay yerinden uzaklaşma görüntüsü


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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