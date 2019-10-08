Stanbul'da sağanak etkili oluyor-2

08.10.2019 08:14

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sağanak sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle sabah işe giden bazı vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleri sayesinde kurtulurken bazıları ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Trafikte de yağış nedeniyle belli noktalarda yoğunluk yaşanıyor.

Yağış trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Esenyurt'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bir parkın duvarına çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken kamyonda hasar oluştu.

Kaynak: DHA