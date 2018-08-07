İş Adamı Stan Kroenke, Arsenal'in Tamamını Satın Almak İçin Teklifte Bulundu
Ünlü iş adamı Stan Kroenke, yüzde 67'sine sahip olduğu İngiliz ekibi Arsenal'ın tamamını satın almak için teklifte bulundu.
Arsenal'in hissedarlarından ve NBA takımlarından Denver Nuggets'ın sahibi olan iş adamı Stan Kroenke, kulübün tamamını satın almak için teklif yaptı.
Pazarlık masasındaki teklifin 2,3 milyar dolar olduğu ifade ediliyor...
Arsenal hisselerinin yüzde 67'sini elinde bulunduran Kroenke, kalan hisseleri almak için çaba harcıyor.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR