Stalin Katliamlarının 80. Yılı

Kırgızistan Milli Bilim Akademisinde, "7-8 Kasım Tarihi ve Ecdadı Anma Günleri" dolayısıyla Sovyetler Birliği'nde Josef Stalin döneminde idam edilen Kırgızlar anıldı.



Milli Bilim Akademisinin ev sahipliğinde düzenlenen "Siyasi Baskılar ve Sonuçlar" konulu konferans, kurbanlar için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Konferansta, 1930'lu yıllarda idam edilen devlet adamları, bürokratlar ve toplum önderlerinin fotoğrafları, idam kararını gösteren belgeler ve konuya ilişkin kitaplar sergilenirken, 1920-1930 yıllarında yanlış suçlamalarla on binlerce kişinin suçsuz yere idam edildiği sunumlarla anlatıldı.

"20 bin Kırgız idam edildi"

Milli Bilim Akademisi Tarih ve Kültür Mirası Enstitüsü akademisyenlerinden Prof. Dr. Akılbek Cumanaliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1920-1930 yıllarında rejim karşıtlığı gibi suçlarla 20 bin Kırgız idam edildi." dedi.

Rus Çarlığı'nın Sovyetler Birliği'ne geçiş döneminde çok sayıda kişi hakkında sadece şikayetler üzerine idam kararları alındığını belirten Cumanaliyev, "Bu konuyu araştırırken dönemin gazetelerine de baktım. Gazetelerde bile şikayetler üzerine idam kararlarının alındığı yazıyordu. Ayrıca asılsız suçlamalarla çok sayıda insan katledildi." diye konuştu.

Ülkede geçen yıl, Kırgız halkının tarihinde yaşanan trajik günlerin, Rus Çarlığı'na karşı 1916'da başlatılan isyanda hayatını kaybedenlerin ve Rus Çarlığı döneminde katledilen Kırgız aydınların unutulmaması amacıyla 7-8 Kasım'da anılması kararı alınmıştı.