Stajyer havuzu erişime açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen "2021 Staj Seferberliği Programı"nda değerlendirme süreci tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen "2021 Staj Seferberliği Programı"nda değerlendirme süreci tamamlandı. 136 bin öğrencinin yer aldığı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin staj programında kamu ve özel sektörden 3 bine yakın işverenle yapılan iş birliği ile stajyer kontenjanı 50 bine yükseltildi. Programa başvuranlar arasında 140 ülkeden üniversite öğrencileri de yer aldı. Üniversite öğrencilerinin liseden lisans son sınıfa kadar gerçekleştirdikleri çalışmalar ve sergiledikleri performans şeffaf ve izlenebilir bir şekilde değerlendirildi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı. İşverenler, adayların kişisel bilgilerini görmeden, sadece yetkinliklerine dayanan değerlendirme puanlarına göre 2021 yılı sonuna kadar staj tekliflerini gönderebilecek. Öğrenciler, staj teklifleri arasından kendileri için en uygun olanı seçerek stajlarını tamamlayabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı