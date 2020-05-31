Stajyer ehliyetle polise alkollü yakalanan gençten ilginç tepki
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Stajyer ehliyetle polise alkollü yakalanan gençten ilginç tepki

Denizli'de stajyer ehliyeti ile alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen genç, denetimlerde polise yakalandı.

Stajyer ehliyetle polise alkollü yakalanan gençten ilginç tepki
31.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:59

Denizli'de stajyer ehliyeti ile alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen genç, denetimlerde polise yakalandı. Para cezası kesilen genç, işlem yapan polislere "Sadece bir tane bira içtim, yaktınız beni vallahi" diyerek tepki gösterdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli 8 trafik ekibi, Karakurt ve Sümer Mahallesi'nde denetleme yaptı. Yapılan denetimlerde 13 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 13 araç sürücüne alkollü araç kullanmaktan, 45 sürücüye ise farklı trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı. Denetlemelerde 125 araç sürücüsüne toplamda 68 bin 935 TL idari para cezası kesildi. Trafik kurallarını ihlal eden 2 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde aldıkları alkolün etkisiyle alkolmetreyi üflemekte dahi zorlanan sürücülerin olduğu dikkatlerden kaçmadı. Stajyer ehliyeti ile alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ve polise yakalanan C.P. isimli genç ile ekipler arasında ise ilginç diyaloglar yaşandı. Alkolmetreyi üfledikten sonra 0.28 promil alkollü olduğu tespit edilen gence para cezası kesildi. Ceza yazılan C.P. polislere, "Sadece bir tane bira içtim, yaktınız beni vallahi" diyerek tepki gösterdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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