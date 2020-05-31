Stajyer ehliyeti ile polise alkollü yakalanan gençten ilginç tepki: "Sadece 1 tane bira içtim... Stajyer ehliyeti ile polise alkollü yakalanan gençten ilginç tepki: "Sadece 1 tane bira içtim yaktınız beni vallahi" Trafik kurallarını ihlal eden 125 sürücüye 68 bin 935 TL idari para cezası kesildi Denizli'de stajyer ehliyeti ile alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen genç...

Stajyer ehliyeti ile polise alkollü yakalanan gençten ilginç tepki: "Sadece 1 tane bira içtim yaktınız beni vallahi"

Trafik kurallarını ihlal eden 125 sürücüye 68 bin 935 TL idari para cezası kesildi

DENİZLİ - Denizli'de stajyer ehliyeti ile alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen genç denetimlerde polise yakalandı. Para cezası kesilen genç işlem yapan polislere ise 'sadece 1 tane bira içtim yaktınız beni vallahi' diyerek tepki gösterdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 8 trafik polisi ekibi Karakurt ve Sümer Mahallesi'nde denetleme yaptı. Yapılan denetimlerde 13 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 13 araç sürücüne alkollü araç kullanmaktan, 45 sürücüye ise farklı trafik kurallarına ihlal etmekten işlem yapıldı. Denetlemelerde 125 araç sürücüsüne toplamda 68 bin 935 TL idari para cezası kesildi. Trafik kurallarını ihlal eden 2 araç ise trafikten men edildi.

Gence para cezası kesildi

Öte yandan, denetimlerde aldıkları alkolün etkisiyle alkol metreyi üflemekte dahi zorlanan sürücülerin olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Stajyer ehliyeti ile alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ve polise yakalanan C.P., isimli genç ile ekipler arasında ise ilginç diyaloglar yaşandı. Alkol metreyi üfledikten sonra 0.28 promil alkollü olduğu tespit edilen gence para cezası kesildi. Ceza yazılan C.P., ise polislere 'sadece 1 tane bira içtim yaktınız beni vallahi' diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İHA