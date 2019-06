"Stajyer de olsa 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptın"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Meral Akşener) Stajyer de olsa toplam 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptın. Devletin valisi ne demektir, hangi sorumluluklarla bu işi yapar? Vali kafasına göre iş yapamaz. Bir valiye birisi 'it' diyecek. Sen onu hiç tenkit etmeyeceksin, geleceksin valiyi tenkit edeceksin. Yazıklar olsun." dedi.

Soylu, Gaziosmanpaşa'daki Trabzonlular Derneği'nde yaptığı konuşmada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Stajyer de olsa toplam 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptın. Devletin valisi ne demektir, hangi sorumluluklarla bu işi yapar? Vali kafasına göre iş yapamaz. Bir valiye birisi 'it' diyecek. Sen onu hiç tenkit etmeyeceksin, geleceksin valiyi tenkit edeceksin. Yazıklar olsun. Hakikaten yazıklar olsun. Meselenin ne noktaya geldiği apaçık ortadadır. Mesele doğrunun, hakkın, hakikatin, iyiliğin ayrılması meselesi değil. Öyle laflar söylemiş ki kendisi ve genel başkan yardımcısı. Zaten dün akşam da ifade etiler televizyon programlarında, onlara hayır demiyorlar, bu laflar söylenmiş. Oradaki arkadaşlar ifadelerini verdiler, öyle ağır laflar söylenmiş ki, okusanız yüzünüz kıpkırmızı olur böyle laflar söylenir mi diye. Şimdi biz bunu izledik, gördük. Tabii diyemezsiniz böyle bir laf, devletin valisine böyle bir laf söyleyemezsiniz."

İçişleri Bakanı Soylu, bu söylemlerin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Devletin İçişleri Bakanına kumpas kurmaya kalkacaksın, devletin valisine it diyeceksin. Hatta ondan ötesi de var. Çocuğun pizza dükkanı var. Pizza dükkanını her gün taciz ediyorlar, vermişler telefon numarasını. Hanımına bıçak çektiler, kendisini taciz ettiler. Çocuğun işini gücünü bitirmek istiyorlar. Bu 28 Şubat öncesi davranışların kopyasıdır. Bu kadar açık ve net." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA