Stajyer Avukatlar Eğitim İmkanı

Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, stajyer avukatlara eğitim verilmesi için kurul oluşturulduğunu söyledi. Mevcut Baro binasında yer olmadığı için Belediye Başkanı Dursun Ay'ın katkıları ile kültür merkezinde haftanın 3 günü eğitim verileceğini bildirdi.



Baro Başkanı Avukat Azade Ay, söz verdiği üzere stajyer avukatlarla ilgili projesini hayata geçirdi. Ay, staj eğitim merkezi kurulduğunu belirterek "Olağan staj eğitimi yapılması, stajyer avukatların çokluğu, bu nedenle eğitimsel olarak avukatların göreve başlamasını istemediğimi belirtmiştim. Bununla ilgili bir düzenleme Geçen yıl boyunca bir staj eğitim merkezimiz yoktu. Benim ve yönetim kurulunda çalışan arkadaşlarımın gayretiyle, baromuz mensubu, bu konuda mesaisini ayıracak arkadaşlarımız her Çarşamba 15: 00 ile 17: 00 arasında ders verdiler. Stajyerler de sahip çıkınca bu sene bir komisyon kurmak istedim. Staj eğitim merkezi kurduk. Bununla ilgili bir önerge çalışması yaptık. Yönetim kurulu arkadaşlarım komisyona kimlerin katılması gerektiğinin inisiyatifini bana bıraktılar.Bu mesleğe kendini adamış, hukukun üstünlüğüne inanan, duruşlarıyla avukatlık mesleğine yakışan arkadaşlarımdan bir grup oluşturdum" dedi.



Avukat Ay, kurulun başkanlığını Düzce Barosunun ilk kurucu başkanı Avukat Hidayet Can'ın yaptığını söylerken, İbrahim Kırıkçı, Bilge Şenyılmaz Gürcan, Ayşe Funda Hiçyılmaz, Yılmaz Şahin, Ulaş Şatıroğlu, Cansev Cicü Kap'ın kurulun üyeler olduğunu belirtti.



Baro Başkanı Ay, Baro yönetim kurulundan bağımsız olarak çalışacak kurulun, stajyerlerin bütün eğitimlerinin kurul tarafından yönlendirileceğini dile getirerek "Ben göreve başladığımda 28 stajyerimiz vardı, 21'ine ruhsat verdik. Bu sayı bu sene hala 33, gerçekten çocuklar bizden hizmet bekliyor. Baro olarak biz stajyerlik eğitimi vermek zorundayız. Yalnız bizim fiziki şartlarımız bunun için uygun değildi. Bir binamız var, tadilat projesi onaylandı belediye meclisi tarafından sanırım inşaatına başlanacak. Belediye Başkanı Dursun Ay'a iletim, bize kültür merkezinden bir çalışma sahası verdiler. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri öğleden sonra 15: 00 ve 17: 00 arasında avukat arkadaşlarımız stajyer avukatlara ders verecekler. Açılış toplantısını yaptık. Verimli bir çalışma olacağına inanıyorum" dedi ve eğitime katkı veren avukatlar ile Başkan Dursun Ay'a teşekkür etti.



Baro Başkanı Azade Ay ayrıca Baro'nun Çocuk Hakları Komisyonunun 20 Kasım'da Yığılca'da bir okulda çocuk hakları konusunda bir brifing vereceğini duyurdu. Yığılca'nın seçilme nedeni ise, oradaki çocukların Düzce merkezdeki çocuklarla kaynaşması olarak gösterirken, çocukların sosyal haklarını bilmelerini istediğini ifade etti. - DÜZCE