STAJYER AVUKAT BERRİN, CAM SİLERKEN 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

STAJYER AVUKAT BERRİN, CAM SİLERKEN 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, 4'üncü kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip düşen stajyer avukat Berrin Akça (23), yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'da, 4'üncü kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip düşen stajyer avukat Berrin Akça (23), yaşamını yitirdi.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan stajyer avukat Berrin Akça, 4'üncü kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Akça'nın düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Berrin Akça kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümü yakınlarını üzen Akça'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

STAJYER AVUKAT BERRİN, CAM SİLERKEN 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ
STAJYER AVUKAT BERRİN, CAM SİLERKEN 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ
STAJYER AVUKAT BERRİN, CAM SİLERKEN 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ
STAJYER AVUKAT BERRİN, CAM SİLERKEN 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dördüncü kattaki evinin camını silen genç kadın, dengesini kaybedip beton zemine düştü
Dördüncü kattaki evinin camını silen genç kadın, dengesini kaybedip beton zemine düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar İlker Kaleli Burak Sergen
Spor Gervinho Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
STAJYER AVUKAT BERRİN, CAM SİLERKEN 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 17:52:30. #1.16#

title