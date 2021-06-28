Staj Seferbirliği Programıyla 64 bin 225 öğrenci staj teklifi aldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Staj Seferbirliği Programı'nda stajyer havuzunun erişime açılmasının 60'ıncı gününde 64 bin 225 öğrenci staj teklifi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Staj Seferbirliği Programı'nda stajyer havuzunun erişime açılmasının 60'ıncı gününde 64 bin 225 öğrenci staj teklifi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sunarak yetenek ve yetkinliklerini beceriye dönüştürmeleri, kariyer gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Staj Seferbirliği Programı hayata geçirildi.

Kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin iş birliğiyle yürütülen programın ilki geçen yıl yapıldı.

Bu yıl ise programa 136 bin öğrenci başvurdu, kamu ve özel sektörden 3 bine yakın işverenle yapılan iş birliğiyle stajyer kontenjanı 50 bine yükseltildi.

Program bu yıl yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda ilgi gören programa 140 farklı ülkede öğrenim gören üniversite öğrencileri başvurdu.

Stajyer havuzunun 27 Nisan'da işverenlerin erişimine açılmasının ardından başvuruların 60'ıncı gününde 64 bin 225 öğrenci, 1524 kamu kurumu ve özel sektör kuruluşundan staj teklifi aldı.

Türkiye ve KKTC'de 211 üniversite ile 14 ülkedeki 22 farklı üniversitede toplam 433 farklı bölümde eğitim gören ve staj teklifi alan öğrencilerin 34 bin 2'si staj yapacağı kurumu seçti.

Bu yıl sadece bir staj yapma imkanına sahip olacak öğrenciler, kendilerine iletilen staj teklifleri arasından kendileri için en uygunu seçerek stajlarını tamamlayabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu