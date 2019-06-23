Staj için Antalya'ya giden Doğukan 4 gündür kayıp

ÇORUM'dan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otele aşçılık stajı için giden Doğukan Coşkunsu'dan (16), 4 gündür haber alınamıyor.

Çorum'da ailesiyle birlikte oturan Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Doğukan Coşkunsu, aşçılık stajı için 6 Mayıs'ta, Antalya'ya gidip, Manavgat'taki otelde eğitime başladı. Doğukan Coşkunsu, 4 gün önce kardeşi Ecenur'u arayıp Çorum'a gelmek istediğini söyleyerek telefonu kapattı. Telefon konuşmasının ardından ailesi, Doğukan'dan bir daha haber alamadı. Coşkunsu ailesi, Çorum Bahçelievler Polis Merkezi'ne gidip kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Çorum ve Antalya'daki polis ekipleri, Doğukan'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, otel ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Baba Erdem ve Anne Sibel Coşkunsu, Manavgat'a giderek kaybolan çocuklarından bir iz bulmaya çalıştı. Ancak, yapılan aramalarda sonuç alınamadı.

'4 GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ'

Kayıp Doğukan'ın dedesi Şakir Coşkunsu, torunun görenlerin kendilerine yardım etmesini isteyerek, "Torunum staj yapmak için Antalya Manavgat'ta otele gitmişti. 4 gündür de hiçbir haber alamıyoruz. Çorum polisi ve Antalya polisi ortak bir çalışma yaparak torunumu arıyorlar. Ancak şu ana kadar hiçbir iz yok, Allah rızası için torunumu bulsunlar" dedi.

'POLİS HER YERDE ARIYOR'

Gözü yaşlı babaanne Naciye Coşkunsu ise "Yavrumu staj için gönderdik ve 4 gündür kayıp her yerde polis onu arıyor. Ne olur Doğukan'ımı gören yerini bilen varsa lütfen en yakın polis karakoluna haber versin" diyerek torunundan gelecek iyi haberleri umutla beklediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

- Çorum