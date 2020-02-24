Stage Box için geri sayıma geçildi

24.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:41

Dünya'nın Efsane Gruplarından Therapy "Stage Box" İçin İstanbul'a Geliyor.

Türk rock müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Duman, Dünya'da 90'lardan itibaren rock müziğin öncülerinden Therapy, yerli alternatif müziğin öne çıkan gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut, dijital platformlarda ilgi çeken şarkıları ile adını duyuran Emir Can İğrek, enerjileri sahneye sığmayan Ankara'lı rocknroll grubu Al'York, Türkiye'nin underground piyasasında kendine önemli bir yer edinen& ; Sülfür Ensemble ve müzik camiasının yakından tanıdığı, Stone rock grubu Deer From Space "Stage Box"da izleyicilere heyecan verici performansları ile tam bir festival günü yaşatacaklar.

Epifoni, son dönemin öne çıkan isimlerini ve her yaştan genci eşsiz konserleriyle buluşturmaya devam ediyor.& ;

"Stage Box", 07 Mart 2020 cumartesi günü Volkswagen Arena'da, festivalin biletleri Biletix'de.