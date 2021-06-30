Stadyumda sürpriz evlilik teklifi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Stadyumda sürpriz evlilik teklifi

Stadyumda sürpriz evlilik teklifi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan İnegölspor taraftarı bir genç, sevgilisine stadyumda sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan İnegölspor taraftarı bir genç, sevgilisine stadyumda sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Mehmet Yavuz isimli genç, arkadaşlarının yanına gidip tanıştırma bahanesiyle sevgilisi Özlem Uslu'yu alıp İnegölspor ilçe stadı kapısına getirdi. Stat içine sevgilisi ile el ele giren genç kız, Mehmet Yavuz'un arkadaşları tarafından meşaleler ve havai fişekler eşliğinde karşılandı.

Havai fişekleri atılmasının ardından gencin arkadaşları meşaleler yakıp, "Bordoma beyaz olur musun?" yazılı pankart açtı. Sürprizi gören Özlem Uslu ise büyük şaşkınlık yaşadı. Özlem Uslu, sevgilisinin evlenme teklifine 'evet' cevabını verdi. Cevabın ardından genç çift, çiftetelli oynadı.

Heyecanını anlatan Mehmet Yavuz, "Bana destek veren arkadaşlarım, İnegölspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Çocukluğumdan beri bu stattayım. Evlilik teklifi için en güzel yerin burası olduğunu düşündüm. 1 hafta bu sürpriz için çalıştım. ve mutluyum" dedi.

Özlem Uslu ise, "Böyle bir şey beklemiyordum. Şaşırdım. Çok güzel oldu. Evet cevabını verdim" dedi. - BURSA

Stadyumda sürpriz evlilik teklifi
Stadyumda sürpriz evlilik teklifi
Stadyumda sürpriz evlilik teklifi
Stadyumda sürpriz evlilik teklifi
Stadyumda sürpriz evlilik teklifi
Stadyumda sürpriz evlilik teklifi
Stadyumda sürpriz evlilik teklifi
Stadyumda sürpriz evlilik teklifi
Stadyumda sürpriz evlilik teklifi
Stadyumda sürpriz evlilik teklifi
Stadyumda sürpriz evlilik teklifi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Ozan Tufan Metin Oktay Burak Yılmaz Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Stadyumda sürpriz evlilik teklifi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 00:21:32. #1.16#

title