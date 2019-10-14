Stadyumda kitap okudular

14.10.2019 16:44

Yalova'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında bin 77 öğrenci stadyumda aynı anda kitap okudu.

Atatürk Stadyumu'ndaki "Yalova 7'den 77'ye Kitap Okuyor Projesi" etkinliğine katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, sahanın zeminine "Yalova 77" yazacak şekilde oturdu.

Öğrencilerden bazıları da ellerindeki harflerle, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için "Yalova'dan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize Sevgiler" yazdı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, kitapların bilgi ve tecrübeyi koruyarak, geleceğe taşıyan ölümsüz eserler olduğunu söyledi.

Kitapların kültür ile medeniyetin kaynağı ve koruyucusu olduğunu dile getiren Tosun, "İlk emri 'oku' olan bir dinin mensupları olarak, sorumluluğumuzun daha fazla bilincinde olmalıyız. Okumak, anlamak ve geleceği tasarlamak için başlattığımız bu proje ile hem değerli anne babaların hem de göz bebeğimiz öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanmalarını amaçladık." diye konuştu.

Daha sonra, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve İl Başkanı Muğlim Bağatar, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler, 15 dakika kitap okuyarak projeye destek verdi.

Kaynak: AA