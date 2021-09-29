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Stadyumda droneli tedbir

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Stadyumda droneli tedbir

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan spor müsabakalarının güvenliği ile ilgili 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü stadyumlarda drone destekli denetim başlattı.

DİYARBAKIR (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan spor müsabakalarının güvenliği ile ilgili 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü stadyumlarda drone destekli denetim başlattı.

2021-2022 sezonuyla beraber tribünler yüzde 50 kapasiteli de olsa seyircilere tekrar açılırken yeni sezonla beraber gelen yeni kurallar ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü daha sıkı kontrollere başladı. Emniyet personelleri stadyumlara girişlerde PCR testi, HES kodu ve aşı kontrollerini en üst seviyede tutarak giriş şartlarını taşımayan taraftarları stadyuma almadı. Covid-19 tedbirleri kapsamında gerekli kontroller yapılarak uygun olan taraftarlar tribünde yerlerini aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile spor müsabakalarının güvenliği ile ilgili 81 il valiliğine gönderilen genelgede "Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin" talimat ve İçişleri Bakanlığı'nın "Stadyumlara Giriş Tedbirleri" konulu genelge hükümleri gereğince 12 yaş altı çocuklar stadyumlara giremeyeceği ve 12 yaş üstü taraftar ve görevlilerin ise aşı ve PCR testi prosedürlerine göre stadyuma alınacağı ifade edilirken emniyet müdürü görevli personelleri tarafından gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişleri ile ilgili turnike alanlarında ve saha içinde ve alanlarda kendi drone çekimleri ile birlikte mevcut bulunan kameralar yardımıyla tespit ettikleri aykırı fiillerde bulunan taraftarlar ve kulüp yöneticilerine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri uyarınca gerekli yaptırımlar yapılacağı belirtildi. Geçen hafta Diyarbakır'ın 33 binlik seyirci kapasiteli stadyumuna oynanan Diyarbekirspor ve Somaspor karşılaşması öncesi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personeller korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan PCR testi ve aşı kartı kontrollerinin ardından stadyuma seyirci alımını gerçekleştirdi. Bu itinalı çalışmaları ve özenli denetimleri ise Diyarbakır spor kamuoyunu tarafından da tam not aldı. - DİYARBAKIR

Stadyumda droneli tedbir

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