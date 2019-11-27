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Stadyumda çalışmalar yeniden başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan en önemli anıtsal eserlerden biri olan ancak müteahhidin tasfiye talebi yüzünden kafa bölümü yarım kalan Büyükşehir Stadyumunda çalışmalara yeniden başlandı.

27.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:23
Stadyumda çalışmalar yeniden başladı

tarafından kente kazandırılan en önemli anıtsal eserlerden biri olan ancak müteahhidin tasfiye talebi yüzünden kafa bölümü yarım kalan Büyükşehir Stadyumunda çalışmalara yeniden başlandı.

Kaynak: Dunya.com

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