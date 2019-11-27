Stadyumda çalışmalar yeniden başladı

27.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:23

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan en önemli anıtsal eserlerden biri olan ancak müteahhidin tasfiye talebi yüzünden kafa bölümü yarım kalan Büyükşehir Stadyumunda çalışmalara yeniden başlandı.