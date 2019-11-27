Stadyumda çalışmalar yeniden başladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan en önemli anıtsal eserlerden biri olan ancak müteahhidin tasfiye talebi yüzünden kafa bölümü yarım kalan Büyükşehir Stadyumunda çalışmalara yeniden başlandı.
27.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:23
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan en önemli anıtsal eserlerden biri olan ancak müteahhidin tasfiye talebi yüzünden kafa bölümü yarım kalan Büyükşehir Stadyumunda çalışmalara yeniden başlandı.
Kaynak: Dunya.com