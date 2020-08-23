Stadyumda buluşan kadınlar Kovid-19 tedbirlerine uyarak spor yapıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Stadyumda buluşan kadınlar Kovid-19 tedbirlerine uyarak spor yapıyor

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde hareketsiz kalmak istemeyen kadınlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak stadyumda spor yapıyor.

23.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:21

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde hareketsiz kalmak istemeyen kadınlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak stadyumda spor yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Mesafemi Koruyorum Sporumu Yapıyorum" adlı projesi kapsamında, Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Ahi Stadyumu'nda organize edilen spor etkiliği, hafta içi her gün çok sayıda kadını ağırlıyor.

Mesai sonrasında yapılan etkinlik sayesinde, çalışan kadınlar ve ev hanımları, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra girdikleri statta, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak günlük sporlarını yapıyor.

Atletizm parkurunda hafif yürüyüşle spora başlayan kadınlar, daha sonra antrenörleri eşliğinde çeşitli hareketleri yaparak vücutlarını geliştiriyor, spor aletlerini kullanarak bireysel hareketler yapıyor ve formda kalma çalışıyor.

500'e yakın kadın katılıyor

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Şahin, salgın döneminde de kadınların sağlıklı şekilde spor yapabilmeleri ve hareketli yaşam sürdürebilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Projeye kadınların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Şahin, "Spor aktivitelerimize yaklaşık 500 kadın katılıyor. Egzersiz yapıyor, faaliyetlere katılıyor, yürüyüş programları uyguluyorlar. Daha çok vatandaşımızın gelmesini sağlamak adına faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı ve duyurularımızı sürdürüyoruz. Kısa zaman içerisinde Ahi Stadyumu'nda bin kişinin üzerinde, mesafesini koruyan, pandemi tedbirlerine uyan vatandaşlarımızın spor yapmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Şahin, salgın sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşların morallerini üst seviyede tutmaları için sporun önemli olduğunu vurgulayarak, "Toplum mutlu olabilsin, evine döndüğünde sporu konuşsun, evlatlarının ellerini tutarak spora getirebilsinler istiyoruz. Spor kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz. Sağlıklı, mutlu nesiller için sadece çocuklar değil, bütün toplumun spor yapmasını amaçlıyoruz." dedi.

Spor etkinliğine katılan kadınlardan Fadime Pınardağ da çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Hem psikolojik hem bedenen rahatlıyoruz. Zamanımızı verimli ve güzel şekilde geçiriyoruz. Günlük bir saat aktif olarak çalışıyoruz, sonra bireysel olarak yürüyüş yapıyor, spor aletlerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Stadyumda buluşan kadınlar Kovid-19 tedbirlerine uyarak spor yapıyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu 3. Sayfa
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Politika
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Magazin
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda Güncel
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
Al Nassr, Beşiktaşlı Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor
Al Nassr, Beşiktaşlı Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit Milli Takım'da yeni görevlendirmeler yapıldı
TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit Milli Takım'da yeni görevlendirmeler yapıldı
Radamel Falcao ve eşi, Galatasaray'ın gündemindeki James Rodriguez'i İstanbul'a davet etti
Radamel Falcao ve eşi, Galatasaray'ın gündemindeki James Rodriguez'i İstanbul'a davet etti
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Onur Saylak Şeyma Subaşı Merve Boluğur Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Eddie Newton Ronald Koeman Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tır Milli Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Stadyumda buluşan kadınlar Kovid-19 tedbirlerine uyarak spor yapıyor - Kırşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 11:21:10. #1.14#
title