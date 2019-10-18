Stadyum için somut adım

18.10.2019 14:35

Muratlı Atatürk Stadyumu'nun, standartlara uygun hale getirilmesi için tadilat ve yenileme çalışması başladı.



Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan saha onarım ihalesi çerçevesinde, yüklenici firma 15 Ekim'den itibaren Muratlı'da başlattığı stadyum onarım çalışmalarını sürdürüyor.



Muratlı'da faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin maçlarını oynadığı Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Muratlı Atatürk Stadyumu'nun halı değişim ve tamirat işlemlerinde sona gelindiği belirtildi. Stadyumun işlerlik kazanması ile ilçedeki futbol kulüplerinin de artık maçlarını kendi evlerinde oynayabileceği öğrenildi.



Muratlı Gençlik ve Spor İlçe Müdiresi Nelda Şilli, "Stadın tadilatına destek olan Kaymakamımız Dr. İsmail Altan Demirayak'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ahmet Üzgün'e, Belediye Başkanımız Nebi Tepe'ye ve Belediye Başkan Yardımcıları'na teşekkürü bir borç bilirim. Amacımız Muratlı'ya hizmet edebilmek" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA