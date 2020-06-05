Stadı dolduran cemaat havadan görüntülendi Bağcılar Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleriyle kılındı.

Bağcılar Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleriyle kılındı. Çok sayıda vatandaşın namaz kıldığı anlar havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlarda da sosyal mesafeli olarak namaz kılınıyor. Bağcılar'da bulunan Mahmutbey Stadyumu'nda da cuma namazı sosyal mesafeye uygun olarak kılındı. Vatandaşların maske taktıkları ve kişisel seccadelerini getirdikleri görüldü. Sosyal mesafeye uygun olarak şerit çekilen statta yüzlerce vatandaşın namaz kıldığı o anlar havadan görüntülendi. Namaz sonrası konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yaşamını devam ettirmesi gerektiğini belirtti.

"Sabredersek bir an önce bundan kurtulmuş oluruz"

Alınan önlemlere ilişkin konuşan ve vatandaşların tedbirleri uygulaması gerektiğini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bir virüs süreci yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güzel bir mesafe kat edildi, istiyoruz ki bunlar heba olmasın. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hayatımızı devam ettirmek en büyük arzumuzdur. Bağcılar'da gerekli önlem ve tedbirleri aldık, Cuma namazımızı kılmış olduk. Ben biraz daha sabır diliyorum, sabredersek bir an önce bundan kurtulmuş oluruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA