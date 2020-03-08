Stad kapıları 15.30'da açılacak
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Galatasaray, Sivasspor, Güncel

Stad kapıları 15.30'da açılacak

Süper Lig'in 25. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak DG Sivasspor ile Galatasaray maçı öncesinde stat kapılarının saat 15.30'da açılacağı açıklandı.

08.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:25
Stad kapıları 15.30'da açılacak

Süper Lig'in 25. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak DG Sivasspor ile Galatasaray maçı öncesinde stat kapılarının saat 15.30'da açılacağı açıklandı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 27 bin 500 taraftarın gelmesinin beklediği maç için yoğunluk yaşanmaması adına taraftarların mümkün olduğunca stadyuma erken gelmelerini istedi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Bugün saat 19.00'da oynanacak Demir Grup Sivasspor - Galatasaray müsabakasında Yeni 4 Eylül Stadyumu kapıları saat 15.30'dan itibaren açılacaktır. Trafik yoğunluğunun yaşanmaması ve taraftarlarımızın stadyuma girişlerinin rahat bir şekilde sağlanması için erkenden giriş yapmalarını rica ediyoruz."

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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