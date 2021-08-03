STABİLİZE YOLDA AT YARIŞI
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STABİLİZE YOLDA AT YARIŞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ın merkeze bağlı Küçükyusuf köyünde stabilize yolda at yarışı düzenlendi.

KARS'ın merkeze bağlı Küçükyusuf köyünde stabilize yolda at yarışı düzenlendi. 6 köyden binicilerin katıldığı yarışı, 'Poyraz' isimli atıyla Diyar Ulakçı kazandı.

Küçükyusuf Köyü Atlı Spor Kulübü'nün ata sporunu yaşatmak amacıyla düzenlediği yarışa Küçükyusuf, Dölbent, Dikme, Verimli, Eskigeçit, Benliahmet köylerinden 8 binici katıldı. Hacıhalil ile Küçükyusuf köyü arasındaki 6,8 kilometrelik stabilize yolun parkur olarak kullanıldığı yarış, büyük çekişmeye sahne oldu. Köylülerin cep telefonları ve dürbünlerle izlediği yarışı Diyar Ulakçı'nın biniciliğini yaptığı 'Poyraz' kazandı. Taner Korkmaz 'Karaoğlan' isimli atıyla ikinci, Sercan Uluç ise 'Arap' atıyla 3'üncü oldu. Yarışın sonunda dereceye giren yarışmacılara kupaları verildi.

Diyar Ulakçı, yarışa en sonda başladığını, yavaş yavaş hızlandığını ve bitişe yaklaştığında hızlanarak birinci geldiğini söyledi. Çok mutlu olduğunu ifade eden Diyar Ulakçı, yarışta emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Küçükyusuf Köyü Atlı Spor Kulübü Başkanı Baran Kılıçarslan, komşu köylerden binicilerin katıldığı yarışını ata sporun yaşatmak için düzenlediklerini söyledi. Yarışmanın geleneksel hale geldiğini kaydeden Kılıçarslan, ilginin fazla olmasından mutlu olduklarını belirtti.

STABİLİZE YOLDA AT YARIŞI
STABİLİZE YOLDA AT YARIŞI
STABİLİZE YOLDA AT YARIŞI
STABİLİZE YOLDA AT YARIŞI
STABİLİZE YOLDA AT YARIŞI
STABİLİZE YOLDA AT YARIŞI
STABİLİZE YOLDA AT YARIŞI
STABİLİZE YOLDA AT YARIŞI
STABİLİZE YOLDA AT YARIŞI
STABİLİZE YOLDA AT YARIŞI
STABİLİZE YOLDA AT YARIŞI
STABİLİZE YOLDA AT YARIŞI
STABİLİZE YOLDA AT YARIŞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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