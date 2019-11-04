Stabilize yol köstebek yuvasına döndü

04.11.2019 10:54

Malatya merkezinde bulunan stabilize yol adeta köstebek yuvasına döndü. Sürücüler, yolun bir an önce yapılmasını isteyerek, yetkililere tepki gösterdi.



Malatya merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı ancak, Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olan Kayısı Araştırma Müdürlüğü'nün arka kısmındaki Derme kanalı kenarındaki stabilize yolun bozukluğu, sürücülerin şikayetine yol açıyor.



Aşağıbaglar Mahallesi Muhtarı Ömer Şahin, sözü edilen yolun Tecde Mahallesi sınırında olduğunu belirterek, "Tecde Mahallesi sınırında olmasına rağmen, sözü edilen 500 metre civarındaki stabilize yoluna malzeme serilmesi için birçok kez belediye ilgili ve yetkililerine söylememe rağmen bir malzeme serilmedi" dedi. Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit ise, sözü edilen yerin mahalleleri sınırında olmadığını iddia ederek, sözü edilen yolun bozukluğuyla ilgili kendisine de birçok şikayet geldiğini söyledi. Yeşilyurt Belediyesi eski meclis üyesi Nurettin Karaaslan da, kendisinin de sözü edilen yerin yakınında oturduğunu, meclis üyeliği döneminde konuyu ilgili ve yetkililere iletmelerine rağmen çözülmediğinin belirtip, "Sözü edilen yol standartlara uygun olsa aracımızla bu yolu kullanırız. Çünkü şehir merkezine giderken, kestirme bir yol. Ancak yolun bozukluğu nedeniyle yolu kullanmıyoruz" şeklinde konuştu.



Gönültaş Caddesi içinde bulunan Kayısı Araştırma Müdürlüğü'nün arka kısmındaki Derme kanalı kenarındaki stabilize yolun bozukluğu nedeniyle bu yolu kullanmayıp, diğer yoldan şehir merkezine giden vatandaşlar ise yolun çok uzadığını dile getirdiler. Sözü edilen 500 metre civarındaki stabilize yola malzeme serilmesini ve çukurların giderilmesini talep eden sürücüler, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden ilgi beklediklerini söylediler. - MALATYA

Kaynak: İHA