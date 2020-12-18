Stabilize yol bakım çalışmaları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Stabilize yol bakım çalışmaları tamamlandı

18.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:03
Stabilize yol bakım çalışmaları tamamlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından Çokçapınar ile Erenköy, Kandilli ile Seyitali köyleri arasında başlatılan stabilize yol bakım çalışmaları tamamlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından Çokçapınar ile Erenköy, Kandilli ile Seyitali köyleri arasında başlatılan stabilize yol bakım çalışmaları tamamlandı.

İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin ve Erdinç Gesge yaklaşık bir aydır devam eden çalışmaların tamamlandığı ve yolların köylülerin hizmetine sunulduğu kaydetti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gesge, "Yol medeniyet anlayışıyla hareket ederek ilçemize bağlı köy yollarını güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda planlamasını yaptığımız Çokçapınar, Erenköy ve Kandilli Seyitali köyleri arası stabilize yol çalışmalarını tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Yolların yapımında emeği geçen İl Özel idaresi genel sekreterimize, yol ve ulaşım hizmetleri müdürümüz ve ekibine hemşehrilerimiz adına teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Stabilize yol bakım çalışmaları tamamlandı
Stabilize yol bakım çalışmaları tamamlandı
Stabilize yol bakım çalışmaları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Engin Altay Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Cansu Dere Sinan Akçıl Demet Akalın
Spor Falcao Ali Koç Samet Aybaba Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Stabilize yol bakım çalışmaları tamamlandı | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:05:26. #1.15#
title